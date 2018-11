Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terrorista incendeia carro e ataca à facada na Austrália

Autor do ataque foi o somali Mohamed Khalif, de 31 anos, que já era conhecido da polícia.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Um homem armado com uma faca apunhalou esta sexta-feira três homens em Melbourne matando um deles. Atacou de seguida dois polícias e foi baleado no peito e detido. Acabaria por morrer no hospital. O autor do ataque, entretanto reivindicado pelo Daesh, foi o somali Mohamed Khalif, de 31 anos.



O ataque começou quando Khalif incendiou uma pickup carregada de botijas de gás em Borke Street, no centro da cidade, em plena hora de ponta, começando em seguida a atacar à facada quem estava nas imediações. A botijas não explodiram e o fogo acabaria por ser apagado em menos de dez minutos.



Vídeos amadores mostram que os polícias tentaram convencer Khalif a render-se, enquanto ele fazia tudo por atingi-los com a faca.



"Pelo que sabemos desta pessoa, estamos a tratar o caso como um ataque terrorista", afirmou Graham Ashton, comissário da polícia.



Khalif e a família eram conhecidos das autoridades, pensa-se que têm laços com radicais do norte de África. O irmão do atacante, Ali Khalif Shire Ali, de 21 anos, foi detido em novembro de 2017 por ligação a um plano de ataque no Ano Novo. Khalif, por seu lado, viu o passaporte ser-lhe apreendido há alguns anos por estar numa lista de 300 suspeitos considerados riscos potenciais para a segurança nacional.



A polícia considera que o atacante agiu sozinho mas não descarta totalmente a existência de cúmplices.