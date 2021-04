Terrorista que atacou funcionário em esquadra francesa viu vídeos jihadistas

O terrorista tunisino que na sexta-feira matou uma funcionária administrativa na esquadra da polícia de Rambouillet, nos arredores de Paris, viu vídeos a glorificar a ‘jihad’ (guerra santa) nas horas que antecederam o ataque, revelou ontem a procuradoria antiterrorista.De acordo com o procurador Jean-François Ricardo, o atacante, identificado como Jamel G., usou o telemóvel para assistir a vídeos com récitas radicais e incitamentos à violência, o que parece confirmar a natureza terrorista do ataque.O homem foi abatido a tiro após esfaquear a funcionária, de 49 anos e mãe de dois filhos.