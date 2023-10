"Quando vemos as crianças, as mães e os pais, nos seus quartos e nas salas de proteção e a forma como foram mortas... Isto não é uma guerra, não é um campo de batalha... Foi um massacre." Itai Veruv, general israelita, tem dificuldade em encontrar as palavras para descrever o cenário de horror com que os seus homens se depararam quando retomaram o controlo do ‘kibbutz’ Kfar Aza às primeiras horas da manhã desta terça-feira.









Ver comentários