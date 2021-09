Seis terroristas palestinianos extremamente perigosos fugiram esta segunda-feira de uma prisão de alta segurança no Norte de Israel depois de escavarem um buraco na casa de banho da cela.





De acordo com a imprensa israelita, os reclusos usaram uma colher para escavar um buraco no chão da casa de banho da cela e conseguiram aceder ao subsolo da prisão, de onde abriram caminho por debaixo do muro. O túnel por onde saíram fica a poucos metros do muro e mesmo por baixo de uma das torres de vigilância.