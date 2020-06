Terroristas presos no Médio Oriente pedem para voltar ao Reino Unido para "quebrar ciclo do extremismo"

Shamima Begum e outros jihadistas presos no Médio Oriente devem ser autorizados a voltar ao Reino Unido, de forma a "quebrar o ciclo do extremismo", de acordo com um relatório, avançou o Daily Mail.O documento é apoiado por um ex-agente do FBI, Ali Soufan, que pede aos governos ocidentais que "reconsiderem a sua posição sobre o repatriamento e tragam os seus cidadãos para casa".O Centro Soufan alega que extremistas que crescem no Reino Unido constituem uma maior ameaça para a segurança nacional do que os terroristas que estão presos na Síria ou no Iraque, caso fossem repatriados.Os mais recentes relatórios revelam que deixar jihadistas e crianças nascidas naquele meio presas os deixa sem outra opção sem ser considerarem-se cidadãos do Estado Islâmico.Pelo menos 20 jihadistas, incluindo crianças e mulheres, estão presos em campos de detenção na Síria, no Iraque e na Turquia.Estes prisioneiros já afirmaram que querem voltar a viver no Reino Unido.