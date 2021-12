Tesla chama à oficina quase 500 mil carros nos EUA com avaria

A Tesla quer recolher 475.318 dos seus veículos nos Estados Unidos devido ao mau funcionamento da câmara traseira, que pode aumentar o risco de colisão, e à abertura involuntária do capô, foi anunciado.

Segundo dados do regulador National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), em causa estão 356.309 veículos Tesla do modelo três, produzidos entre 2017 e 2020, com problemas na câmara traseira, que poderá ter sido danificada pelo fecho a abertura da bagageira.

Segundo o NHTSA, o mau funcionamento da câmara "pode aumentar o risco de colisão".

A empresa de Elon Musk já recebeu 2.301 reclamações ligadas a este problema.

Neste sentido, a empresa vai inspecionar todos os veículos e corrigir a avaria.

Os proprietários que já levaram o seu carro à oficina para resolver o problema em causa podem solicitar o reembolso da despesa.

Por sua vez, 119.009 veículos do Modelo S, produzidos entre 2014 e 2021, foram chamados à oficina por causa da avaria verificada no capô, que já motivou quatro reclamações.