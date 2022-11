Tesla descontrolado atropela mortalmente duas pessoas e deixa outras três feridas na China

Duas pessoas perderam a vida e três ficaram feridas ao serem colhidas por um Tesla, após o condutor ter alegadamente perdido controlo do veículo, que seguiu a alta velocidade, na China. A empresa garante que vai colaborar com a polícia chinesa na investigação do acidente.

O caso aconteceu no dia 5 deste mês na cidade de Chaozhou, na província de Guangdong. As duas vítimas mortais são um motociclista e uma jovem estudante, segundo a Jimi News, um órgão de comunicação social local. Num vídeo, que inclui imagens de várias câmaras de videovigilância, é visível o Tesla a embater noutros veículos e num ciclista a alta velocidade. Um membro da família do condutor, de 55 anos, indicou ao mesmo órgão de comunicação social que na origem do descontrolo do veículo estarão problemas com o pedal do travão, quando o condutor tentou estacionar junto à loja da família. O Tesla foi ganhando velocidade e acabou por tirar a vida a duas pessoas e ferir outras três.

À agência Reuters, fonte da Tesla garante que as autoridades chinesas estão a procurar uma agência independente que possa averiguar a verdade sobre o acidente e alerta para os "rumores". A empresa indica ainda que, no vídeo é possível verificar que as luzes de travagem não se acenderam enquanto o automóvel ia ganhando velocidade e que os dados de que dispõe referem que não houve qualquer ação para acionar os travões.

O vídeo deste acidente tem sido partilhado milhares de vezes nas redes sociais, nas últimas horas.