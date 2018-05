Tesla Model X bate recorde ao rebocar avião de 130 toneladas

Já tínhamos visto o Tesla Model X a puxar um

mas nunca o tínhamos visto a rebocar um… avião! Mas isso acaba de mudar, já que a Qantas Airlines publicou um vídeo onde se vê o Model X a puxar um Boeing 787-9 Dreamliner de 130 toneladas, segundo avança o Aquela Máquina

Esta façanha, realizada em Melbourne (Austrália), valeu ao Model X o recorde do mundo do Guinness para o maior peso rebocado por um automóvel eléctrico de produção. Contudo, o recorde absoluto para exercícios deste tipo com automóveis continua a pertencer ao Porsche Cayenne, que no ano passado