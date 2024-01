Tesla suspende produção em fábrica na Alemanha por falta de peças

O construtor de veículos elétricos Tesla anunciou na quinta-feira que ia suspender durante duas semanas o essencial da produção na sua fábrica europeia, localizada perto de Berlim.

A empresa invocou uma penúria de peças, em resultado do alongamento dos itinerários de transportem devido aos ataques no Mar Vermelho.

"O aumento considerável dos tempos de transporte cria um vazio nas cadeias de aprovisionamento", segundo um comunicado da empresa, transmitido à AFP.

A produção vai ser suspensa, "com exceção de alguns subsetores", na unidade situada a sul de Berlim, entre 29 de janeiro e 11 de fevereiro, acrescentou-se no texto.

Na madrugada de quinta-feira, os rebeldes iemenitas houthis lançaram um míssil no Golfo de Aden, sem que tenham atingido qualquer embarcação.

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) indicou que este foi o 27.º ataque lançado contra navios comerciais que transitam pelo Mar Vermelho e Gelo golfo de Aden.

As principais companhias marítimas a nível mundial continuam a ajustar as suas rotas para evitar transitar por este trajeto marítimo, através do qual passa quase 15% do comércio marítimo global, incluindo 08% do de cereais, 12% do petrolífero e 08% do de gás natural liquefeito.

Em apoio aos palestinianos na Faixa de Gaza, os rebeldes xiitas houthis, apoiados pelo Irão, têm atacado navios que dizem estar ligados a Israel no Mar Vermelho.