Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores morto a tiro no Brasil

Marcelo Aloizio de Arruda, guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, foi morto a tiro na madrugada deste domingo durante a própria festa de aniversário, em Foz do Iguaça, no Brasil.

Segundo as informações da Polícia Civil, o suspeito é o polícia Penal Federal Jorge José da Rocha Guaranho, que também acabou por ser morto, na sequência de uma discussão de intolerância política.

Marcelo, que completou 50 anos, deixa a mulher e quatro filhos.

O guarda era da primeira turma da Guarda Municipal e estava na corporação há 28 anos. A par disso, era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu.