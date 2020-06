Testa de ferro de Nicolás Maduro na cadeia em Cabo Verde

Detido em resposta a um pedido dos EUA, via Interpol, por delitos de branqueamento de capitais, o governo venezuelano já reagiu e fala em detenção “ilegal”, por estar em missão oficial com “imunidade diplomática”, e pediu a sua libertação.



A Justiça de Cabo Verde decretou a prisão preventiva do empresário colombiano Alex Saab Morán, de 48 anos, acusado pelos Estados Unidos de ser um testa de ferro do presidente Nicolás Maduro.Detido em resposta a um pedido dos EUA, via Interpol, por delitos de branqueamento de capitais, o governo venezuelano já reagiu e fala em detenção “ilegal”, por estar em missão oficial com “imunidade diplomática”, e pediu a sua libertação.

De acordo com a legislação de Cabo Verde, os EUA têm agora 18 dias para apresentar um pedido de extradição. “Cabo Verde não tem um acordo bilateral de extradição para os EUA, mas está vinculado às convenções das Nações Unidas que o obrigam a cumprir com a solicitação caso for feita”, explicou o procurador-geral da República, José Landim.



Saab foi detido quando o seu avião fez uma paragem para reabastecimento, no voo de regresso para o Irão após uma viagem à Venezuela. Com um sócio, é indiciado por operações de lavagem de dinheiro ligadas a um esquema de suborno com moradias de baixa renda para o governo, que nunca foram construídas.