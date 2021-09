Testamento do príncipe Filipe será mantido em segredo por 90 anos para proteger dignidade da Rainha

O Supremo Tribunal do Reino Unido decidiu, na quinta-feira, que o testamento do príncipe Filipe deve ser mantido em segredo durante 90 anos.



De acordo com o jornal Daily Mail, o juiz Andrew McFarlane acredita que esta foi a melhor decisão a tomar para conseguir proteger a dignidade da Rainha Isabel II. O juiz explicou ainda que não viu, nem foi informado sobre o conteúdo do testamento.



No final do prazo, será aberto em particular para que a justiça possa decidir se deve ou não ser divulgado ao público.



Apesar de, por norma, os testamentos serem documentos públicos em Inglaterra, é comum que os membros antigos da realeza solicitem sigilo ao Supremo Tribunal.



O príncipe Filipe morreu em abril aos 99 anos, dois meses antes de completar um século de vida. Foi casado com a Rainha Isabel II durante 74 anos, desde 1947.