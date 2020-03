Teste positivo de coronavírus a Príncipe Carlos deixa coroa britânica em alerta

A casa real britânica anunciou, esta quarta-feira, que o príncipe Carlos testou positivo para Covid-19. O monarca, de 71 anos, está com "sintomas ligeiros" e a recuperar na sua casa, na Escócia, com a mulher Camilla, de 72, que fez um primeiro exame negativo e não revela, até à data, quaisquer sintomas da doença.

A notícia caiu como uma bomba em Inglaterra e lançou o pânico sobre o estado de saúde da rainha, de 93 anos, e o marido, Felipe de Edimburgo, de 98. A monarca esteve pela última vez com o filho há 15 dias. Está em isolamento no Castelo de Windsor e a casa real britânica não especificou se já fez o teste de despistagem. Garantiu apenas que Isabel II "está de boa saúde e a seguir todas as recomendações, tendo em vista o seu bem-estar ".

No entanto, especialistas acreditam que o contágio ao príncipe de Gales terá ocorrido a 13 de março, um dia depois de ter estado com a rainha de Inglaterra e três após se ter encontrado com o príncipe Alberto do Mónaco, que também está infetado com Covid-19. Ainda assim, é impossível determinar a data exata.

Certo é que, desde essa altura, o herdeiro ao trono britânico esteve com centenas de pessoas em pelo menos seis eventos oficiais. Nessas ocasiões, já não fez o habitual cumprimento com aperto de mão, optando por se curvar, mas foi fotografado muito próximo de várias personalidades, entre as quais o guitarrista dos Rolling Stones Ronnie Wood e o ator Pierce Brosnan.



Encontro com príncipe do Mónaco no dia 10 de março

No passado dia 10 de março, o príncipe Carlos esteve num encontro oficial com Alberto do Mónaco, que também testou positivo para Covid-19. Apesar de os especialistas considerarem que o contágio de Carlos terá ocorrido três dias depois, é impossível determinar a data exata.



William assume papel de destaque

Com a rainha resguardada em Windsor e o herdeiro ao trono infetado com coronavírus, William assume um papel de maior destaque, tomando as rédeas da coroa. Segundo especialistas, o filho mais velho da princesa Diana será, nos próximos tempos, a "voz da rainha" em mensagens de alerta devido à pandemia. William está com Kate e os filhos na casa de campo, em Norfolk. Já Harry e Meghan encontram-se no Canadá.

Família real britânica reunida em missa

A família real britânica esteve toda reunida a 9 de março para as celebrações da Commonwealth. No evento estavam também a rainha e os duques de Cambridge e Sussex. No dia 12, o príncipe Carlos visitou pela última vez a mãe, a rainha Isabel II, no Palácio de Buckingham.