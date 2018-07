Testemunha filma tiroteio em assalto a ourivesaria

Ladrões armados com pistolas invadiram loja em Barcelona esta segunda feira ao final da manhã.

Según Sucesos 112 "4 autores con mono trabajo. Coche huida quemado (vídeo) zona industrial,cambio coche huida"https://t.co/tJhej5rRBt — NoticiasDeCastelldefels (@NCCastelldefels) 16 de julho de 2018

Um grupo de assaltantes armados invadiu uma ourivesaria num centro comercial em Castelldefels, Barcelona, esta segunda feira ao final da manhã. O episódio foi filmado por uma testemunha que, sem hesitar, captou as todos os momentos do assalto e do tiroteio.Segundo adianta o jornal El Periodico, o assalto aconteceu por volta das 11h00 (meio dia em Portugal), altura em que os ladrões irromperam pela loja munidos de armas de fogo.No local estavam um funcionário e um cliente. Vários tiros foram disparados mas ninguém ficou ferido.As imagens do assalto mostram quatro ladrões vestidos com macacões e capacetes de construção a ameaçar quem passava perto da montra. É possível ver, também, uma mulher a tentar atingir um dos ladrões com um objeto e a fugir depois de ser ameaçada com uma arma.Um polícia que se encontrava num cabeleireiro próximo ainda tentou evitar o furto e chegou mesmo a lutar com um dos assaltantes, mas estes fugiram do local com joias e relógios.De seguida, terão incendiado o automóvel que usaram na fuga antes de roubar outro carro.O incidente está a ser investigado pelas autoridades.