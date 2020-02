Testes a mulher com coronavírus que recebeu alta voltam a dar positivo

No Japão, uma mulher a quem tinha sido dada alta depois de tratamento ao coronavírus COVID-19 voltou a dar positivo nos testes à doença. A paciente tem cerca de 40 anos e reside em Osaka. No Japão, é a primeira vez que tal acontece.

Os resultados dos novos testes foram conhecidos esta quarta-feira, 26. A mulher queixou-se de garganta inflamada e de dores no peito.

A primeira vez que foi testada e deu positivo para coronavírus COVID-19 a 29 de janeiro. Após a recuperação, recebeu alta do hospital a 1 de fevereiro. A 6, voltou a ser testada e deu negativo.

Na China, já se tinham verificado casos semelhantes.

"Depois de ter a infeção, esta pode manter-se dormente e com sintomas mínimos, e depois pode piorar caso chegue aos pulmões", afirmou Philip Tierno, professor da faculdade de Medicina na Universidade de Nova Iorque, citado pelo jornal The Guardian. "Não tenho a certeza que isto não seja bifásico, como o antraz", o que significa que a doença pareça desaparecer antes de voltar.

No Japão, os casos confirmados de coronavírus COVID-19 chegaram aos 190 – além dos 704 registados a bordo do cruzeiro Diamond Princess, onde trabalhava o primeiro português até agora diagnosticado com o COVID-19. No país, já morreram oito pessoas.