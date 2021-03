Os turistas britânicos que viagem para o Algarve poderão ser obrigados a apresentar um teste negativo no seu regresso a casa. A medida será implementada após a retirada de Portugal da ‘lista vermelha’ de países cujos viajantes estão sujeitos a quarentena em hotéis no Reino Unido.





A decisão do Governo britânico é considerada uma “medida positiva” por parte dos hoteleiros algarvios, sendo necessário aguardar pelo desconfinamento no Reino Unido. Segundo referiu aoElidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Portugal vai ter de criar um sistema que “permita que os turistas realizem os testes à Covid-19 antes de regressarem ao seu país”.