Testes de virgindade, um flagelo mundial que a Europa quer começar a punir

São cada vez mais raros os pedidos para a realização de testes de virgindade na Europa, no entanto, em França, o Governo quer introduzir penas de prisão e multas para médicos que aceitem fornecer aquilo que se apelidam de "certificados de virgindade". A medida faz parte de um projeto de lei que pretende combater o "separatismo islâmico", assume Emmanuel Macron.A ONU já havia defendido o fim dos testes de virgindade. Agora, o Ministério do Interior francês vai levar a debate às mais altas instâncias políticas em França uma medida que propõe um ano de prisão e multa de 15 mil euros para qualquer profissional médico que emita um "certificado de virgindade".Segundo a TV France 3, cerca de 30% dos médicos franceses já receberam solicitações para emitir os "certificados de virgindade", mas a maioria tem recusado. A OMS afirma que analisar o hímen visualmente ou através do toque com os dedos não pode provar se uma mulher ou jovem teve relações sexuais vaginais. A OMS defende ainda que esta prática viola os direitos humanos.Em França já se trabalha para combater o flagelo, no entanto, a prática até nem é frequente no país. Um ginecologista afirmou à France Inter News que recebia cerca de três pedidos por ano. Estes pedidos surgem frequentemente de mulheres muçulmanas. A maior parte era entregue a mulheres ou meninas que temiam sofrer de violência física ou de ser acusadas de desonra familiar.Os "testes de virgindade" foram documentados em vários países pela ONU, Human Rights Watch e muitas outras organizações. Estes testes não estão apenas a ser feitos por motivos religiosos mas também para investigações sobre violações ou recrutamento para as forças de segurança. A prática é mais comum no Norte de África e Médio Oriente, Índia, Afeganistão, Bangladesh e África do Sul.