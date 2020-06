Testes genealógicos ajudam a resolver homicídio de menina 38 anos depois

Passaram 38 anos desde o sequestro e morte de Kelly Ann Prosser, uma menina de oito anos cujo corpo foi descoberto num campo de milho no condado de Madison, no estado norte-americano do Ohio, dois dias após o deus desaparecimento.



Mas o que parecia um caso sem resolução, viu finalmente um fim. A polícia de Columbus informou esta sexta-feira que resolveu o caso do sequestro e da violação da criança de oito anos que regressava no dia 20 de setembro de 1982 da Indianola Elementary School, tudo graças a testes genealógicos.



De acordo com os detalhes do caso, fornecidos pela Procuradoria Geral do Ohio, a menina foi espancada, estrangulada e agredida sexualmente.



"Imaginem em 1982 recolher algo que você não sabia que um dia existiria - vestígios de ADN", afirmou o subchefe da polícia de Madison County, citado pela CNN.



Graças a investigações "mais intensas" foi possível perceber que as provas preservadas no local do crime poderiam contribuir para resolver o crime.



Em 2014/2015, o ADN recolhido do local foi inserido no CODIS, um banco de dados nacional de amostras de ADN usadas pela polícia. Porém, e segundo as autoridades, não houve nenhuma correspondência.



Uma parceria entre o departamento de polícia e a empresa de pesquisa forense em genealogia, Advance ADN, permitiu usar uma amostra de material genético e montar uma árvore genealógica para o possível suspeito do crime. O suspeito da morte foi identificado como sendo Harold Warren Jarrel, um homem que já morreu e que não era referido no processo original sobre o assassinato de Prosser.



A polícia conseguiu confirmar a ligação entre Jarrell e Prosser graças às amostras de ADN dos familiares vivos de Jarrell, confirmou a polícia à estação de televisão norte-americana. Segundo a CNN, Jarrel tinha sido já acusado e condenado em 1977 pelo sequestro de outra menina de 8 anos em Tamarack Circle, a norte de Columbus. Foi depois libertado, em 1982, oito meses antes do sequestro de Kelly.