Testes rápidos ao coronavírus comprados por Espanha à China não funcionam bem

O Governo espanhol pretendia começar a testar as camadas mais amplas da população com testes rápidos ao coronavírus. No entanto, vários laboratórios de microbologia dos grandes hospitais explicam que estes mesmos testes não funcionam bem.



Segundo o jornal El País, que cita uma fonte que participou nos testes, os resultados preliminares das análises feitas com os kits recém-chegados da China não correram como previsto.







Os especialistas concluíram que o melhor seria continuar a usar o teste atual, baseados numa técnica molecular designada PCR (reação em cadeia da polimerase).



Os testes rápidos, por outro lado, funcionam de maneira semelhante aos testes de gravidez: a amostra é retirada da área da zona do nariz, é diluída e depositada num cartucho com uma tira de teste que marca as linhas e indica se é positiva, negativa ou inválida. Os testes detetam a presença de antígeno e o resultado é obtido em 10 ou 15 minutos.



O governo espanhol adquiriu 340.000 exames e pretendia testar os trabalhadores da saúde e os idosos admitidos nas residências para depois depois estendê-la a outra população.



As áreas da Galiza, Andaluzia e Madrid estão a realizar testes rápidos, em que uma amostra é retirada do paciente sem que este saia do carro.



Estes testes comprados à China serviram como triagem, ou seja, quando detetam um positivo, o doente já pode ser diagnosticado e tratado adequadamente.

Se o teste chinês tivesse qualidade suficiente, apenas os resultados negativos ou duvidosos exigiriam uma PCR subsequente para confirmar, refere a mesma publicação junto das fontes indicadas.



Ou seja, devido à baixa sensibilidade do material comprado da Bioeasy, não é possível fazer uma grande triagem e testar parte da população, uma vez que é sempre necessário fazer o trabalho de PCR, ou seja, em muitos casos os pacientes teriam de ser testados novamente em laboratório.



A Sociedade Espanhola de Doenças Infecciosas e Microbiologia Clínica (SEIMC) emitiu um comunicado, ao qual o El País teve acesso, informando as autoridades de saúde espanholas de que não é recomendado utilizar estes testes rápidos, e sim continuar com os testes de PCR.



O documento SEIMC garante que um "diagnóstico rápido desses casos no nível hospitalar seja relevante para identificar, isolar e tratar rapidamente" pacientes e facilitar "a descongestionação de emergências". "Para isso, precisamos de testes rápidos com alta sensibilidade", acrescenta.



O Ministério da Saúde confirmou também à publicação espanhola os fracos resultados das análises de sensibilidade e especificidade. Foi posteriormente dada ordem ao fabricante para que substituísse os testes e que os mesmos, quando adquiridos pelo governo espanhol, sejam aprovados para uso na Europa.



O Instituto de Saúde Carlos III publicou um vídeo na sua conta na rede social Twitter a explicar como é que estes testes funcionam.