A UE recomenda a realização de testes regulares nas quintas de visons, animais entre os quais foram identificados centenas de milhares de casos de Covid-19, e pede que se faça o sequenciamento, indica um relatório divulgado esta quinta-feira. Realizado pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), o relatório foi encomendado pela Comissão Europeia após o aparecimento de surtos do novo coronavírus em quintas de visons de vários países europeus em 2020.





O ECDC recomenda, nomeadamente, “o controlo e a vigilância das quintas de visons (...) não podendo ser excluída a exposição dos humanos ao SARS-CoV-2” e apela à realização de inquéritos e testes semanais aos animais mortos. As autoridades pedem igualmente que se realize a “genotipagem sistemática” das estirpes detetadas e que “as sequências do genoma de todos os animais infetados (sejam) partilhadas”. Face à propagação rápida do vírus nos visons, aliada à recorrência da doença no ser humano, “o objetivo da vigilância deve ser a deteção precoce”, explicam os autores do relatório. Defende-se os testes periódicos em amostras aleatórias, em vez de se aguardar o aparecimento de sintomas nos animais.