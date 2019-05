O desabamento do teto de um túnel na zona sul do Rio de Janeiro, Brasil, atingiu um comboio esta sexta-feira e cortou a circulação. Chovia no momento do acidente, sendo que houve também deslizamento de terras.Segundo avança o site G1, não há registo de feridos na sequência do incidente no Túnel Acústico e que envolveu a Avenida Niemeyer.Imagens mostram o momentos depois do teto do túnel desabar.