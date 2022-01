O programa ‘The Voice of Holland’ foi suspenso nos Países Baixos. A versão original do concurso de talentos, exibida no canal RTL, está a ser investigada após vários membros da equipa de produção terem sido acusados de assédio sexual.









Um deles é Jeroen Rietbergen, líder da banda residente, que admitiu ter mantido “relações de natureza sexual” com algumas das concorrentes, tendo já pedido desculpas publicamente. Também o rapper Ali B, um dos mentores do formato, é acusado de comportamentos impróprios.

O programa permanecerá fora do ar até que todas as alegações sejam investigadas.