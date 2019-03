Theresa May alerta que se acordo for chumbado "Reino Unido pode nunca sair da UE"

Primeira-ministra britânica pediu mais um esforço para que seja possível alcançar um acordo passível de ser aprovado no parlamento.

15:01

A primeira-ministra britânica, Theresa May, lançou esta sexta-feira mais um alerta sobre as consequências de novo chumbo ao acordo para o Brexit no parlamento britânico.

No discurso efetuado em Grimsby, nordeste de Inglaterra, a primeira-ministra britânica atirou em duas direções: apelou aos deputados para aprovarem o acordo que vai ser votado na próxima semana e pediu à União Europeia "mais um esforço" para melhorar o acordo.

Apoiem o acordo e "o Reino Unido vai sair da União Europeia. Reprovem-no e ninguém sabe o que vai acontecer", disse May, dramatizando as consequências do chumbo: "poderemos ficar meses sem poder sair da União Europeia, poderemos sair sem as proteções que estão previstas no acordo; e poderemos até nunca sair de forma nenhuma".

Este recado foi para os deputados britânicos, incluindo os conservadores. À União Europeia May pediu um esforço adicional, apesar dos líderes europeus repetirem que não estão disponíveis para alterar o acordo com que assinaram com o governo britânico e que os deputados já reprovaram.

"Apenas é necessário mais um esforço adicional para fazer face às preocupações especificas do nosso parlamento", disse a primeira-ministra. "Por isso não vamos recuar. Façamos o que for necessário para os deputados [do parlamento britânico] aprovarem o acordo na terça-feira", acrescentou.

Apesar destas declarações de May, a Reuters dá conta que são escassos os sinais de que a União Europeia esteja disponível para alterar o acordo de forma a este possa ser aprovado no parlamento.

Este impasse surge dois meses depois do acordo ter sido chumbado por uma larga maioria no parlamento britânico e a menos de três semanas do dia previsto para o Brexit, 29 de março.



A Câmara dos Comuns vota na próxima terça-feira (12 de março) o acordo que May levar ao parlamento. O parlamento do Reino Unido poderá ainda optar entre uma saída sem acordo ou um adiamento do Brexit que permita ganhar tempo para negociar um Brexit ordenado.