Theresa May debate acordo de relação com a UE

PM britânica tem até domingo para delinear um modelo de relação após o Brexit.

Por F.J.G. | 01:30

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, visitou ontem Bruxelas para debater com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, o projeto de acordo sobre os laços britânicos com a UE após o Brexit. A reunião de cerca de hora e meia terminou sem fumo branco, mas com garantias de ambas as partes de que houve progressos assinaláveis.



"Muitos bons progressos", afirmou um porta-voz da Comissão, concluindo: "O trabalho continua."



May está muito pressionada pela ala eurocética do seu Partido Conservador, que, apesar de um primeiro fracasso, não desistiu de procurar apoios para uma moção de censura.



O acordo sobre a futura relação com a UE é um documento de 20 páginas que complementa as 600 páginas do acordo sobre o Brexit, já assinado por May e a UE, mas que precisa ainda de aprovação pelos 27 estados-membros e pelo parlamento britânico. E este é o maior desafio. A oposição ao texto de May levou já a seis demissões no governo britânico e a ala dura conservadora promete chumbar o texto. Por outro lado, o acordo sobre os futuros laços tem de ser finalizado até à cimeira de líderes da UE, neste domingo, dia 25.