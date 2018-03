Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May propõe acordo de livre comércio

Primeira-ministra britânica apresentou propostas para uma futura associação com a UE.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:39

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou ontem que "ninguém conseguirá tudo quanto quer" nas negociações do Brexit. Num discurso muito aguardado, propôs um acordo de livre comércio à medida de uma nova relação entre o Reino Unido e a UE e anunciou que deseja acatar as regras europeias nos setores do medicamento, dos químicos e na segurança aeronáutica.



"Todos temos de enfrentar alguns factos duros", afirmou, pedindo flexibilidade e falando da necessidade de cedências de ambos os lados. Contudo, nas relações comerciais insistiu na viabilidade de um acordo de livre comércio e negou o desejo de ficar só com o melhor: "Qualquer acordo de livre comércio tem níveis de acesso aos mercados dependentes dos interesses dos envolvidos. Se isto é ser seletivo, então todos os acordos comerciais são seletivos."



Na UE, o discurso que deveria dissipar dúvidas foi recebido com reservas. "Tem de deixar as aspirações vagas e avançar propostas sérias", afirmou Guy Verhofstadt, coordenador do Brexit no PE.