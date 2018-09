Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May recusa cedências perante pressão europeia

Líder do governo britânico assegura que vai seguir o plano que definiu para o Brexit.

01:30

A primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu ontem que não cederá às pressões de Bruxelas para alterar o plano que definiu para o Brexit. A garantia surge numa altura em que o parlamento se prepara para votar o projeto de May, após o regresso das férias. Os críticos internos no Partido Conservador acusam May de não assegurar os interesses dos britânicos.



David Davis, antigo ministro para o Brexit, que se demitiu devido a discordâncias com May, acusou a chefe de governo de ter um plano de rutura com a União Europeia (UE) "que é quase pior do que estar na UE". Davis manifestou também sérias dúvidas de que May não venha a fazer mais concessões, como prometeu num artigo publicado ontem no ‘Sunday Telegraph’.



May pretende que o Reino Unido se mantenha numa zona de livre comércio abrangendo os produtos manufaturados e os bens agrícolas, algo que muitos apoiantes do Brexit consideram que irá manter a economia britânica submetida às regras de Bruxelas.



O negociador do Brexit pela UE, Michel Barnier, criticou também este plano, considerando mesmo "ilegal" a ideia de regras comuns sobre o comércio. "Isso mataria o projeto europeu", afirmou Barnier.



Recorde-se que faltam menos de dois meses para o final do prazo para firmar um acordo que tirará o Reino Unido da UE após mais de 40 anos de união. Ante as incertezas, tanto a UE como o Reino Unido têm planos de contingência, mas ninguém sabe ao certo que consequências terá um fracasso.



Ante as pressões internas e externas, May quis mostrar firmeza no caminho escolhido e reiterou, por isso, a recusa de um novo referendo ao Brexit.



"Fazer essa pergunta outra vez aos britânicos seria uma traição grosseira à nossa democracia", afirmou May, sublinhando que "os próximos meses serão cruciais para moldar o futuro do país".