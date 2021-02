Tiger Woods enfrenta fim de carreira de sucesso: A mensagem que a lenda de golfe enviou aos amigos mais próximos

As lesões com que Tiger Woods ficou na perna direita, após ter sofrido um violento acidente em Los Angeles, na manhã de terça-feira, podem ditar o fim da carreira de sucesso do golfista.A lenda do golfe encontra-se a recuperar e, apesar de as lesões apontarem para o ponto final na carreira de golfe, Woods promete o regresso numa mensagem comovente enviada aos amifos mais próximos."Não pode acabar assim", disse o golfista aos mais próximos.Woods prometeu à namorada Erica Herman, ao agente Mark Steinberg e a Joe LaCava, que o visitaram no hospital, que regressaria contra todas as probabilidades.Fonte próxima da estrela afirma que Tiger estava "frustrado" e "não quer que sua carreira termine assim"."Este é um grande revés, e ele sabe disso, mas ele superou obstáculos no passado e acha que pode fazer isso de novo", disse a fonte que não foi identificada.A recuperação de Woods espera-se lenta e é expectável que as lesões afetem a sua mobilidade.