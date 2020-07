Tigre ataca tratadora até à morte em jardim zoológico

Um tigre-siberiano atacou e matou uma tratadora do jardim zoológico onde reside, este sábado em Zurique, na Suíça.As equipas de resgate não conseguiram salvar a vida da mulher, de 55 anos, que morreu no local.Um visitante do zoo reportou o ataque e membros do staff retiraram a fêmea de tigre, de cinco anos, do local.As circunstâncias do ataque estão a ser investigadas.Irina, a fêmea de tigre, veio originalmente de um jardim zoológico da Dinamarca há cerca de um ano."Este é um animal novo que até agora se tem comportado normalmente como qualquer tigre", disse o diretor do zoo.As pessoas que presenciaram o incidente encontram-se a receber acompanhamento psicológico.