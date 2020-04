Tigre de 4 anos de zoo de Nova Iorque está infetado com coronavírus

Um tigre da Malásia de quatro anos de idade do zoo de Bronx, em Nova Iorque, testou positivo para o novo coronavírus. Este poderá ser o primeiro caso de um animal infetado com Covid-19 nos EUA.



De acordo com o jornal Independent, Nadia e outros seis felinos apresentavam sintomas como tosse seca. Agora que se conhece o resultado do teste feito ao animal, acredita-se que possa ter sido infetado um membro do zoo que estava assintomático.