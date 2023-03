Tiktok rejeita apelos para proprietários chineses venderem ações de rede social

A TikTok desvalorizou notícias que davam conta de apelos dos Estados Unidos para os proprietários chineses da rede social venderem as ações da aplicação, referindo que isso não ajuda a proteger a segurança nacional norte-americana.

A declaração surgiu na quarta-feira, em resposta a uma reportagem do Wall Street Journal (WSJ), que apontou que o Comité de Investimento Estrangeiro dos EUA, do Departamento do Tesouro, ameaçou banir nos Estados Unidos a aplicação se esta continuar nas mãos do grupo chinês ByteDance.

"Se proteger a segurança nacional é o objetivo, o desinvestimento não resolve o problema. Uma mudança de propriedade não vai impor quaisquer novas restrições ao fluxo ou acesso aos dados", disse a porta-voz da TikTok.