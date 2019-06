A entidade do piloto que morreu esta segunda-feira na sequência de um choque de um helicóptero contra um prédio de 54 andares em Manhattan, Nova Iorque, Estados Unidos, originando um incêndio após a colisão, já é conhecida.O jornal The Mirror avança que a vítima mortal é Tim McCormack, de 58 anos. O mesmo meio refere que, além do piloto, o homem era bombeiro voluntário.A corporação de bombeiros da qual Tim fazia parte, fez uma publicação emotiva no Facebook onde refere que "Tim foi um bombeiro dedicado, altamente profissional e extremamente bem treinado". A equipa escreveu ainda que vão sentir falta do colega.De acordo com a imprensa local, esta segunda-feira a aeronave teve de efetuar uma aterragem de emergência acabando por embater contra o topo do edifício que se encontra no centro da cidade, perto de Times Square.Na origem do acidente poderá estar a falta de visibilidade naquele local devido à chuva e nevoeiro.Uma mulher, que se encontrava no edifício na altura do acidente, relatou à Fox News que sentiu um estrondo e depois o prédio inteiro tremeu.Um forte dispositivo de emergência foi mobilizado para o local.O edifício onde embateu o helicóptero situa-se a cerca de 900 metros da casa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.