TIME 'junta' Trump e Putin em capa polémica

Imagem foi partilhada nas redes sociais esta quinta-feira.

14:38

Recorde-se que Donald Trump marcou encontro em Helsínquia com Putin a 16 de julho e deu nas vistas ao defender o Presidente russo das acusações de envolvimento do Kremlin na campanha eleitoral que deu a vitória ao magnata norte-americano.







A revista TIME não é estranha a polémicas e, esta quinta-feira, voltou a dar que falar ao partilhar com o mundo a sua nova capa.Na imagem, é possível ver uma montagem das caras de Trump e Putin, onde é quase impossível perceber onde começa um e termina o outro. No artigo que acompanha a capa , é dito que "Trump queria uma cimeira com Putin" e "teve mais do que pretendia", numa análise arrasadora à prestação do Presidente dos EUA neste encontro com o seu homólogo russo.