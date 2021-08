Timor-Leste regista nova morte por Covid-19, agosto mês mais mortífero desde início da pandemia

Timor-Leste registou esta sexta-feira mais uma morte de uma pessoa infetada com o SARS-CoV-2, o 16.º óbito desde o início de agosto que se tornou já o mês mais mortífero desde o início da pandemia de covid-19.

A vítima mortal desta sexta-feira, que aumentou o total desde o início da pandemia para 42, foi uma mulher de 50 anos, com história de cancro na mama, metáteses nos pulmões e anemia grave e que foi admitida no hospital no dia 7 de agosto.

Os dados diários divulgados pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) indicam que nas últimas 24 horas se registaram em Timor-Leste mais 267 casos, com 152 em Díli, 35 em Baucau, 20 em Ainaro, 13 em Covalima e 12 em Manufahi, entre outros.