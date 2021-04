Timor-Leste regista primeira morte por Covid, uma mulher de 44 anos

Timor-Leste registou esta terça-feira a primeira morte por Covid-19, uma mulher de 44 anos que sofria de hipertensão e insuficiência renal e que faleceu no Hospital de Lahane, em Díli, segundo as autoridades de saúde.

Fonte do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explicou à Lusa que a vítima, que estava com sintomas ligeiros, foi inicialmente colocada em isolamento no centro de Tasi Tolu, tendo posteriormente sido transferida para Vera Cruz quando os sintomas se agravaram.

"Foi detetada positiva e não estava com sintomas graves. Entrou por isso como pessoa positiva normal", explicou a fonte.