Tinder para não vacinados contra a Covid-19 faz sucesso na Suíça

Entre os participantes estão até políticos suíços como é o caso de Naveen Hofstetter, que confirmou à Blick que o perfil na plataforma é real.

"Sim, sou eu.

O meu perfil está lá".





"Olá, querido lutador da resistência", escreve uma mulher, citada pelo Blick.

Na Suíça já há uma plataforma de encontros para não vacinados contra a Covid-19 e está a fazer sucesso. O canal "Solteiros Não Vacinados Suíça" foi criado em setembro no Telegram e conta já com 1170 subscritores.Para começar uma conversa com alguém dentro da plataforma basta enviar um código e uma mensagem e, se a outra pessoa tiver interesse, poderá aceitar e responder de volta. Para alguns, a escolha de palavras é clara: