“Tinha um grande coração”: Incêndio em navio de carga mata bombeiro luso-americano

O fogo que arde desde quarta-feira num cargueiro italiano no porto de Newark, EUA, já matou dois bombeiros e feriu cinco. Uma das vítimas é o luso-americano Augusto Acabou, de 45 anos, natural de Torreira, na Murtosa (Aveiro). Ele e o colega Wayne Brooks não sobreviveram às chamas no ‘Grande Costa d’Avorio’, que fundeou carregado de centenas de automóveis. ‘Augie’, como era conhecido, foi encontrado pelo primo entre dois carros em chamas.



“Tinha um grande coração”, disse o irmão mais novo, João Acabou, enquanto o capitão Helder Fonseca recorda um homem “sempre alegre”. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa “solidariza-se com a dor da família, amigos e comunidade luso-americana, a quem apresenta condolências”, lê-se em nota oficial.