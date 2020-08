Tio descobre sobrinha desaparecida há duas semanas morta em contentor dentro de carro

O corpo de uma mulher foi esta terça-feira encontrado em estado de decomposição dentro do seu próprio carro, que estava dentro de um contentor de transporte. Foi o tio que fez a descoberta enquanto vasculhava a área onde o telemóvel da mulher tinha sido localizado pela última vez. Encontrou o contentor num campo remoto perto da Autoestrada 55 em West Memphis, Estados Unidos da América.



O chefe do departamento do xerife do condado de Crittenden, Todd Grooms, disse que a polícia já tinha feito buscas naquele local, mas que não tinha procurado nos contentores.





Marilane Carter, de 36 anos, tinha desaparecido há mais de duas semanas, quando estava a caminho do Alabama, Estados Unidos da América, para visitar a família e fazer um tratamento para a ansiedade.

A mulher ligou para os pais na noite de 3 de agosto para dizer que se estava a perder continuadamente. Foi vista pela última vez num hotel do Missouri no dia anterior e há, inclusive, registos dela nas câmaras de vigilância.

O corpo ainda não foi oficialmente identificado, mas a polícia confirmou que o veículo em questão pertencia a Marilane. Também os seus cartões de crédito foram encontrados no interior da viatura.

A polícia não está a tratar a morte como se se tratasse de um crime. "Eu acredito que o que quer que tenha acontecido, aconteceu pelas suas próprias ações", remata Todd Groms.