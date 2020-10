Tio mata cinco familiares em França. Quatro das vítimas eram crianças

Cinco pessoas, de entre as quais quatro crianças, foram encontradas mortas este sábado de manhã num pavilhão em Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), França, segundo o jornal francês Le Parisien. Há ainda a registar cinco feridos, dois dos quais são adolescentes. De acordo com o mesmo jornal, as crianças teriam idades compreendidas entre os dois e os 14 anos.



"Um tio desta família do Sri Lanka atacou a mãe, que é uma das vítimas mortais, e os seus filhos.





", explicou Stéphane Finance, secretário regional adjunto da polícia ao jornal.







Agiu com uma arma ainda não conhecida e está agora em coma depois de se tentar suicidar