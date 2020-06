SHOCKING SCENES: #London police really have their work cut out, I'm unsure of exact location but it was posted 3 hours ago on FB. This is shocking h pic.twitter.com/uBqkiPdelz — Antifa Public Watch APW (@WeAreAPW) June 10, 2020

Um polícia foi espancado e gozado depois de tentar socorrer uma pessoa que tinha sido alegadamente vítima de uma agressão, em Londres, no Reino Unido.As imagens divulgadas nas redes sociais mostram o polícia no chão enquanto outros aparecem para 'gozar' com a situação e chegam mesmo a tirar selfies e a filmar o polícia a ser agredido.Um outro agente chega depois em auxílio do colega e acaba por terminar com a situação. Os oficiais envolvidos no incidente sofreram ferimentos ligeiros.A Federação Metropolitana de Polícia teme que os ataques a polícias continuem a aumentar nos próximos tempos. Dois homens, de 20 e 38 anos, foram detidos por suspeita de terem agredido o polícia.