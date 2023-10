"Tirei fotos e enviei aos meus amigos. Isso é mau?": Rapaz de 13 anos mata mãe à facada e reporta crime

Um rapaz, de 13 anos, matou a mãe à facada em Hialeah, na Flórida, nos Estados Unidos da América, na noite de quinta-feira. O jovem, identificado como Derek Rosa, atacou a mãe com a irmã recém-nascida no quarto.Depois de cometer o crime, Derek ligou para o 911 (equivalente ao 112) para reportar que tinha acabado de assassinar a mãe. "Há sangue por toda a parte. Tirei fotos e enviei aos meus amigos. Isso é mau?", disse à operadora do serviço de emergência.Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram a vítima com vários ferimentos no pescoço, avança o Daily Mail.O homicida vai ser julgado como adulto e a sua fotografia foi divulgada nos meios de comunicação internacionais.Em tribunal, a família declarou que o jovem nunca tinha demonstrado indícios de violência e que se dava bem com a mãe. "Ele era uma criança muito pacífica e ninguém poderia imaginar que isto pudesse acontecer", referiu o pai.O rapaz era um aluno de mérito. Deixou a comunidade em choque.