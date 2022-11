Tiros atingem sede de jornal no Brasil

A sede do jornal Rondónia Ao Vivo, em Porto Velho, capital do estado brasileiro de Rondónia (oeste), foi atacada a tiro, após receber ameaças de um grupo de extrema-direita, apoiante do ainda Presidente Jair Bolsonaro.

Segundo um comunicado publicado no portal do jornal na Internet, o ataque ocorreu na madrugada de sábado, com os tiros a destruírem a porta principal e as janelas do edifício, feitas de vidro, sem que nenhum funcionário ficasse ferido.

Imagens registadas por câmaras de vigilância mostram o momento em que um homem, vestido de preto e com um capuz, se aproxima da sede do jornal, olha para os dois lados da rua e dispara várias vezes antes de abandonar o local.



As autoridades locais recolheram do local do crime, cerca de 20 cartuchos de pistola. A amostra foi levada para a esquadra.



O ataque ocorreu durante a madrugada, não havendo feridos, apenas danos materiais.