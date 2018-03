Uma pessoa ficou ferida nos relvados da Casa Branca, este sábado, depois de ter disparado sobre si própria.De acordo com a Sky News, a notícia foi avançada por uma fonte dos Serviços Secretos norte-americanos que garantiu ainda que não há mais feridos a registar.

A circulação de veículos e pessoas nas imediações da Casa Branca foi interrompida pelo incidente.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, está atualmente na Flórida.

DEVELOPING: @NBCNews staff at White House ordered to shelter in place as security incident unfolds - https://t.co/kdrUxk2XiK