Tiroteio durante festa dos santos populares faz quatro mortos e sete feridos no Rio de Janeiro

Um ataque a tiro levado a cabo na madrugada deste domingo, 28 de Junho, deixou quatro pessoas mortas e outras sete feridas no bairro Anchieta, na periferia da zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. O ataque aconteceu perto das duas horas da madrugada, pelo horário local, seis da manhã em Lisboa.

Moradores de um condomínio residencial localizado na Rua Ernesto Vieira, vizinha à favela Ás de Ouro, participavam numa festa dos Santos Populares montada no meio da rua apesar da pandemia de coronavírus quando o ataque ocorreu e foram apanhados totalmente desprevenidos. Um carro preto surgiu de repente e dele saltaram quatro homens armados que já saíram do veículo a atirar indiscriminadamente contra a multidão.

Depois do pânico inicial e da fuga dos criminosos, os próprios moradores e vizinhos levaram 11 pessoas feridas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro ao lado, Ricardo de Albuquerque. Pelo menos quatro delas não resistiram aos ferimentos e morreram naquele hospital, continuando as outras sete internadas na manhã deste domingo na unidade, que não divulgou o estado de cada uma.

De acordo com informações avançadas por moradores do bairro, que falaram sob anonimato por recearem represálias se fossem identificados, os assassinos podem ser traficantes do Morro do Chapadão, uma outra favela da região norte do Rio de Janeiro, que pertencem a uma facção rival daquela que comanda a favela vizinha ao condomínio. A polícia investiga o caso, mas até ao início da tarde deste domingo não tinha avançado quaisquer informações adicionais sobre o ataque, que, como a maior parte dos crimes desse tipo ocorridos no Rio de Janeiro, provavelmente nunca será esclarecido.