Um homem disparou vários tiros contra o edifício de tribunais ' Earle Cabell Federal Building', em Dallas, no Texas, durante a manhã desta segunda-feira.



As autoridades de Dallas já se encontram no local e o suspeito foi alvejado, sendo posteriormente transportado para o hospital. Relatos de populares afirmaram que dentro do carro do suspeito estaria uma bomba, levando a que a polícia criasse um perímetro de segurança no local, de acordo com a Fox 5.

Ver comentários