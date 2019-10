Tiroteio em bar faz quatro mortos e cinco feridos nos EUA

Quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de um tiroteio num bar no Estado do Kansas, durante a madrugada deste domingo.O alerta para o bar Tequila KC aconteceu cerca da 01h00 da madrugada locais (07h00 em Lisboa), de acordo com informação avançada plea CNN.A mesma fonte confirmou que as vítimas mortais ainda não foram identificadas e que os cinco feridos foram transportados para unidades hospitalares da região, encontrando-se estabilizados, segundo avançou ao canal televisivo o porta-voz da polícia, Thomas Tomasic.Em atualização