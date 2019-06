Tiroteio em bar no Rio de Janeiro causa pelo menos quatro mortos e um ferido

Um tiroteio num bar na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Brasil, causou a morte a pelo menos quatro pessoas e ferimentos numa outra, noticiaram este domingo os 'media' locais que citam a polícia.

O Corpo de Bombeiros local informou que um número desconhecido de pessoas foi transportado para os hospitais por moradores após o incidente na noite de sábado, sem detalhar o estado das vítimas.

As autoridades não forneceram um motivo para o tiroteio, mas grande parte da violência no Brasil está relacionada com atividades de gangues.