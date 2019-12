Tiroteio em base naval na Flórida faz dois mortos e vários feridos

As autoridades abateram esta sexta-feira um atirador na base naval em Florida, nos EUA. Uma outra pessoa também morreu durante o tiroteio e várias ficaram feridas. "Um número desconhecido de pessoas ficaram feridas e foram transportadas para hospitais locais," disse fonte da Marinha.Amber Southhard, porta-voz do xerife, confirmou a existência de um "atirador ativo" no local, e momentos depois a Marinha confirmou que o mesmo tinha sido abatido.As circunstâncias do episódio ainda não foram apuradas.Em atualização