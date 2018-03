Tiroteio em centro comercial da Cidade do México faz dois feridos

Homem tentou matar mulher e suicidar-se.

23:15

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, durante um tiroteio num centro comercial da Cidade do México.

Segundo o El País, foram ouvidos pelo menos cinco tiros. Centenas de pessoas entraram em pânico e procuraram refugio nos restaurantes e casas de banho do Reforma 222, que é um dos centros comerciais mais movimentados da capital do México.

As autoridades locais avançam que se tratou de uma tentativa de homicídio. De acordo com várias testemunhas, um homem tentou matar a mulher que é lojista num dos estabelecimentos e tentou suicidar-se. O casal foi transportado para dois hospitais diferentes com ferimentos no adbómen e na garganta.





Se escuchan al menos tres disparos en el Centro Comercial Reforma 222. Hay al menos un herido. Ambulancias y patrullas rodean la zona. Varios establecimientos cerraron y la tienda Nine West del primer piso está resguardada Video: @annielagos pic.twitter.com/3aNmmtx8Gp — EL PAIS América (@elpais_america) 19 de março de 2018