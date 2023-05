Tiroteio em centro comercial no Texas faz vários feridos. Atirador morto no local

Um tiroteio no centro comercial Allen Premium Outlets em Allen, Texas, nos EUA, deixou várias pessoas feridas incluindo crianças este sábado, embora não se saiba o estado das vítimas até ao momento, de acordo com a Reuters.Segundo o chefe de comando de Collin citado pela WFAA TV o atirador morreu no local.Uma mulher acompanhada pela filha que estava a fazer compras no centro comercial recorda ter ouvido um 'estrondo' quando estava à porta da loja da Converse, citou a Fox4 News."Parámos todos e, um segundo depois, ouvimos 'Pum, pum, pum, pum, pum' e havia faíscas a voar como se estivessem mesmo à nossa frente", acrescentou Elaine Penicaro.A polícia de Allen deu conta que está a decorrer uma investigação ativa do incidente e apelou às pessoas que evitassem a zona, através de uma publicação nas redes sociais.