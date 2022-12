Um homem matou esta sexta-feira a tiro três pessoas e feriu três outras num centro comunitário curdo em Paris. O autor do ataque foi detido. Trata-se de William M., um reformado de 69 anos que tinha deixado a prisão somente no dia 12, depois de cumprir pena por atacar, com um sabre, um campo de migrantes, em dezembro de 2021.









